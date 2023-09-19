В Хмельницкой области ночью сбили "Shahed"

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"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, силами ПВО были сбиты БпЛА типа «Шахид». Пострадавших нет. Информации о повреждении имущества в результате падения обломков пока нет", - говорится в сообщении.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 19 сентября уничтожили 27 из 30 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131”, запущенных российскими войсками, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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