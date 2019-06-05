У жителя Черкасской области обнаружили арсенал оружия

Работники полиции в ходе проведения обыска на территории проживания злоумышленника обнаружили множество оружия, которое мужчина хранил закопанным во дворе.

Оперативники изъяли автомат Калашникова калибра 7,62 мм с двумя магазинами к нему, автоматический пистолет Стечкина с глушителем калибра 9 мм и магазин к нему, пистолет Макарова с глушителем калибра 9 мм и двумя магазинами к нему, более 50 патронов различного калибра и гранату "РГД-5" с запалом.

По данному факту открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в Винницкой области мужчина хранил дома арсенал оружия.