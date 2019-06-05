У мешканця Черкащини виявили арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На Черкащині оперативна группа вилучила у мешканця одного з сіл Монастирищенського району арсенал зброї з боєприпасами, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію Черкаської області.
Працівники поліції в ході проведення обшуку на території проживання зловмисника виявили безліч зброї, яку чоловік зберігав закопанною на обійсті.
Оперативники вилучили автомат Калашникова, калібру 7,62 мм з двома магазинами до нього, автоматичний пістолет Стєчкіна з глушником, калібру 9 мм та магазин до нього, пістолет Макарова з глушником, калібру 9 мм і двома магазинами до нього, понад 50 набоїв різного калібру та гранату "РГД-5" з запалом.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, на Вінничині чоловік зберігав дома арсенал зброї.