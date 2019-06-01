На Вінничині чоловік зберігав дома арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В ході проведення санкціонованого обшуку будинку в с. Буша Ямпільського району поліцейські вилучили мисливську рушницю "ТОЗ БМ", порох, капсулі та гранату "РГД-33". Походження та мету зберігання з’ясовують слідчі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції вінницької області.
За словами начальника Ямпільського відділення поліції Руслана Мілевського, в ході санкціонованого обшуку у будинку, де проживає 53-річний чоловік, поліція вилучила гладкоствольну мисливську рушницю "ТОЗ БМ", дві банки і полімерний пакет з мисливським порохом вагою близько 200 г, 320 капсулів та гранату "РГД-33".
Правопорушник розповів, що зброю та боєприпаси він знайшов близько року тому на території домогосподарства та вирішив залишити в себе.
Вилучене направлено на експертизу.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Донеччині жінка продавала гранати по 300 гривень.