В Винницкой области мужчина хранил дома арсенал оружия

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108544 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135990 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143888 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129909 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130042 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В ходе проведения санкционированного обыска дома в с. Буша Ямпольского района полицейские изъяли охотничье ружье "ТОЗ БМ", порох, капсюли и гранату "РГД-33". Происхождение и цель хранения выясняют следователи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции винницкой области.

По словам начальника Ямпольского отделения полиции Руслана Милевского, в ходе санкционированного обыска в доме, где проживает 53-летний мужчина, полиция изъяла гладкоствольное охотничье ружье "ТОЗ БМ", две банки и полимерный пакет с охотничьим порохом весом около 200 г, 320 капсюлей и гранату "РГД-33".

Правонарушитель рассказал, что оружие и боеприпасы он нашел около года назад на территории домохозяйства и решил оставить у себя.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Донецкой области женщина продавала гранаты по 300 гривен .

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