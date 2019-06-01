В Винницкой области мужчина хранил дома арсенал оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В ходе проведения санкционированного обыска дома в с. Буша Ямпольского района полицейские изъяли охотничье ружье "ТОЗ БМ", порох, капсюли и гранату "РГД-33". Происхождение и цель хранения выясняют следователи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции винницкой области.
По словам начальника Ямпольского отделения полиции Руслана Милевского, в ходе санкционированного обыска в доме, где проживает 53-летний мужчина, полиция изъяла гладкоствольное охотничье ружье "ТОЗ БМ", две банки и полимерный пакет с охотничьим порохом весом около 200 г, 320 капсюлей и гранату "РГД-33".
Правонарушитель рассказал, что оружие и боеприпасы он нашел около года назад на территории домохозяйства и решил оставить у себя.
Изъятое направлено на экспертизу.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Донецкой области женщина продавала гранаты по 300 гривен .