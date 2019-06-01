На Донеччині жінка продавала гранати по 300 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Поліцейські ліквідували канал збуту боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, під час оперативної закупки поліцейські викрили 49-річну зловмисницю. Дві гранати Ф-1 жінка оцінила у 300 гривень за кожну.
Отримавши необхідні докази, правоохоронці затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час санкціонованого обшуку за місцем її мешкання поліцейські вилучили ще дві гранати РГД-5.
За фактом відкрито одразу три кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Як повідомляв УНН, у Вірменії чоловік кинув дві гранати в колишню дружину і її сім'ю.