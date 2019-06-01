В Донецкой области женщина продавала гранаты по 300 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю злоумышленницу. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую.
Получив необходимые доказательства, правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во время санкционированного обыска по месту ее проживания полицейские изъяли две гранаты РГД-5.
По факту возбуждено сразу три уголовных производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как сообщал УНН, в Армении мужчина бросил две гранаты в бывшую жену и ее семью .