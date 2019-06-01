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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108420 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135914 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143853 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129883 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Донецкой области женщина продавала гранаты по 300 гривен

В Донецкой области женщина продавала гранаты по 300 гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

Так, во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю злоумышленницу. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую.

Получив необходимые доказательства, правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время санкционированного обыска по месту ее проживания полицейские изъяли две гранаты РГД-5.

По факту возбуждено сразу три уголовных производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал УНН, в Армении мужчина бросил две гранаты в бывшую жену и ее семью .

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