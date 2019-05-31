У Вірменії чоловік кинув дві гранати в колишню дружину і її сім'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Слідчий комітет Вірменії порушив кримінальну справу за фактом спроби вбивства в селі Норамарг. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.
Трагедія сталася напередодні. Близько 15:25 години 30 травня зі станції швидкої допомоги надійшов сигнал про те, що в селі Норамарг кілька людей отримали вогнепальні поранення.
За попередніми даними, близько 15-ї години житель Єревану 1959 р.н. посперечався з колишньою дружиною, яка проживає в селі Норамарг, і її чоловіком. 60-річний чоловік кинув дві гранати в колишню дружину, її чоловіка, домочадців, в числі яких була дитина 2015 р.н. Постраждалі госпіталізовані. Порушено кримінальну справу за п. 1 і 6 ч.2 статті 34-104. У лікарні нинішній чоловік жінки помер від отриманих поранень.
Проводяться оперативно-розшукові заходи для з'ясування місця знаходження передбачуваного злочинця.
Пізніше стало відомо що постраждала також і вагітна.
Як повідомляв УНН, в Донецькій області 18-річний юнак зберігав у себе вдома гранати і пластид .