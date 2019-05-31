В Армении мужчина бросил две гранаты в бывшую жену и ее семью
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту попытки убийства в селе Норамарг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на news.am.
Трагедия произошла накануне. Около 15:25 часов 30 мая со станции скорой помощи поступил сигнал о том, что в селе Норамарг несколько человек получили огнестрельные ранения.
По предварительным данным, около 15 часов житель Еревана 1959 г.р. поспорил с проживающей в селе Норамарг бывшей супругой и ее мужем. 60-летний мужчина бросил две гранаты в бывшую жену, ее мужа, домочадцев, в числе которых был ребенок 2015 г.р. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по п. 1 и 6 ч.2 статьи 34-104. В больнице нынешний муж женщины скончался от полученных ранений.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения местонахождения предполагаемого преступника.
Позднее стало известно что пострадала также беременная женщина.
Как сообщал УНН, в Донецкой области 18-летний юноша хранил у себя дома гранаты и пластид.