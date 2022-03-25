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В Мелитополе заканчиваются продукты, медицинские препараты, российские войска задержали гумконвой на 8 часов- мэр города

Киев • УНН

 • 130833 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Гуманитарная ситуация в Мелитополе ухудшается, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Мелитополе заканчиваются продукты, медицинские препараты, российские войска задержали гумконвой на 8 часов- мэр города

Цитата

"Положение дел довольно тяжелый в Мелитополе, потому что гуманитарная катастрофа уже близится к нашему городу, заканчиваются продукты, медицинские препараты, я уже не говорю про топливо на заправочных станциях и наличные средства, которые не могут снять ни пенсионеры со своих пенсионных карт, ни служащие", - сказал городской голова.

Детали

По его словам, утром из Запорожья выехал гуманитарный груз, согласованный при участии областной и центральной украинской власти. Однако российские войска задержали его на линии разграничения в течение более восьми часов. Лишь вечером конвой пересек последний блокпост по дороге в Мелитополь.

"По моему мнению, российская федерация это сделала намеренно, чтобы ночью он доехал до Мелитополя, чтобы ночью разграбили этот гуманитарный конвой русские солдаты и жителям Мелитополя ничего не досталось. Но я хочу верить в лучшее, что гуманитарный конвой дойдет до жителей города, потому что там непосредственно медицинские препараты, продукты питания, предметы первой необходимости", - добавил Федоров.

Городской голова рассказал, что российские военные "ужасно себя ведут" в городе, похищают людей и проводят незаконные обыски у предпринимателей.

Напомним

В Мелитополе, который находится во временной оккупации, российская армия строит свою военную базу, используя один из украинских аэродромов.

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