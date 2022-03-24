У Мелітополі російські солдати створюють військову базу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Мелітополі, який знаходиться в тимчасовій окупації, російська армія будує свою військову базу, використовуючи один з українських аеродромів. Загарбники мають намір прикриватися мирним населенням міста та обстрілювати позиції ЗСУ. Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф, щоб знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах не тільки Запорізької області, а й України в цілому. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом у воєнний час", - сказав Федоров.
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Мер висловив сподівання, що окупанти одумаються і не наражатимуть Мелітополь в черговий раз на небезпеку. Він також повідомив, що росіяни приходять з обшуками до батьків міських журналістів.
Нагадаємо
Українські військові відтіснили окупантів від Києва ще на 25-35 км на схід.