В Мелитополе российские солдаты создают военную базу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Мелитополе, который находится во временной оккупации, российская армия строит свою военную базу, используя один из украинских аэродромов. Захватчики намерены прикрываться мирным населением города и обстреливать позиции ВСУ. Об этом во время прямого эфира заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из рф, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом. Россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время", - сказал Федоров.
Детали
Мэр выразил надежду, что оккупанты одумаются и не будут подвергать Мелитополь в очередной раз в опасности. Он также сообщил, что россияне приходят с обысками к родителям городских журналистов.
Напомним
Украинские военные оттеснили оккупантов от Киева еще на 25-35 км на восток.