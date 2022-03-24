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Українські військові відтіснили окупантів від Києва ще на 25-35 км на схід — Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США повідомив, що російські війська були відкинуті на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від столиці України упродовж минулої доби. Про це з посиланням на брифінг у Пентагоні інформує ABC News, передає УНН.

Українські військові відтіснили окупантів від Києва ще на 25-35 км на схід — Пентагон

Деталі 

За інформацією посадовця Міноборони США, українські військові відкинули російських окупантів вдвічі далі від тієї відстані, на яку вони наблизилися до Києва раніше, коли перебували за 20-30 км на схід від столиці. Поблизу Броварів ЗСУ "змогли відтіснити росіян приблизно на 55 кілометрів на схід і північний схід від Києва".

Також у Міноборони США зазначили, що війська рф, які зупинилися за 12-15 кілометрів на північ від Києва "окопуються" і облаштовують оборонні позиції.

Посадовець Пентагону повідомив, що ЗСУ вдалося відтіснити частину російських військ біля Чернігова. У цьому контексті він зауважив, що росія, схоже, “починає приділяти пріоритет” військовим діям на Донбасі - особливо в районі Луганська.

Нещодавня військова активність рф біля західного портового міста Одеси, яка призвела до спекуляцій про можливий напад на місто, на думку представника Міоборони США, могла бути обманним маневром.

Нагадаємо 

Російські окупанти мають в Україні проблеми із запасами – їжею та пальним. Також є проблеми зі спорядженням. Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США.

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