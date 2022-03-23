Пентагон: російським військовим в Україні бракує їжі, одягу та пального
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти мають в Україні проблеми із запасами – їжею та пальним. Також є проблеми зі спорядженням. Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня, передає УНН.
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"Вони (окупанти, - ред.) мають проблеми з пальним та їжею. Вони також мають проблеми із запасами та з високоточними боєприпасами. Ця велика й масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів", – заявив високопосадовець Пентагону.
За його словами, також російські військові мають проблеми з логістикою, зв’язком та комунікацією і навіть теплим одягом. Він додав, що солдати рф страждають від обмороження через відсутність спорядження.
"Ми також вважаємо, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем. Без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування", – сказав чиновник.
Крім цього, існує проблема з нестачею палива у російських військових кораблів.
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