Британська розвідка: росія силою придушуватиме протести українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські загарбники спробують силою придушити протести мирного населення на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає УНН.
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Українське мирне населення в окупованих рф містах продовжує протестувати проти загарбників.
"Зусилля росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", — йдеться в повідомленні.
За інформацією британської розвідки, росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими заходами і спробує придушити спротив українського населення.
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