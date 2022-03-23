Депутат облради: з квітня в Херсонській області російські окупанти планують вводити рублі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З квітня 2022 року в Херсонській області окупанти планують вводити в обіг рублі. Вони будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, можливо, виплачувати зарплати "новій адміністрації". Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань у Facebook, передає УНН.
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"Думаю в решті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних та комунальних установах. Потроху Херсонську область втягують у рублеву зону", - заявив Хлань.
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Він закликав місцеве населення ігнорувати розрахунок в рублях.
"По-перше, рублі - це нікчемний папір, а головне - Херсонщина - це Україна!" - наголосив депутат.
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