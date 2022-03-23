Депутат облради: з квітня в Херсонській області російські окупанти планують вводити рублі

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"Думаю в решті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних та комунальних установах. Потроху Херсонську область втягують у рублеву зону", - заявив Хлань.

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Він закликав місцеве населення ігнорувати розрахунок в рублях.

"По-перше, рублі - це нікчемний папір, а головне - Херсонщина - це Україна!" - наголосив депутат.

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