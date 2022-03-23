Депутат облсовета: с апреля в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить рубли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С апреля 2022 года в Херсонской области оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Они будут заставлять принимать рубли в магазинах и, возможно, выплачивать зарплаты "новой администрации". Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в Facebook, передает УНН.
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"Думаю дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонскую область втягивают в рублевую зону", - заявил Хлань.
Детали
Он призвал местное население игнорировать расчет в рублях.
"Во-первых, рубли - это ничтожная бумага, а главное - Херсонская область - это Украина!"- подчеркнул депутат.
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