Депутат облсовета: с апреля в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить рубли

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"Думаю дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонскую область втягивают в рублевую зону", - заявил Хлань.

Детали

Он призвал местное население игнорировать расчет в рублях.

"Во-первых, рубли - это ничтожная бумага, а главное - Херсонская область - это Украина!"- подчеркнул депутат.

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