Президент розповів про зрив російськими окупантами гуманітарних коридорів для маріупольців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби доставити гуманітарний вантаж до мешканців блокадного Маріуполя, які було зірвано через свідомий терор з боку окупантів. Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 22 березня, передає УНН.
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За словами Зеленського, станом на цей час у Маріуполі близько 100 тисяч людей перебуває "у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням".
"Уже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами — обстрілом або свідомим терором", - наголосив президент.
Він повідомив, що у вівторок, 22 березня, відбулася ще одна невдала спроба відправити узгодженим коридором гуманітарну колону до Маріуполя. Окупанти просто захопили транспорт та взяли в полон водіїв та працівників ДСНС.
"Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів", - сказав він.
Також Зеленський подякував главі МЗС Греції за підтримку роботи гуманітарних коридорів до Маріуполя, щоб врятувати цивільних і довезти туди гуманітарний вантаж.
У вівторок все ж вдалося врятувати 7026 маріупольців. У середу робота продовжиться.
"Наші представники намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще в Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях", - сказав президент.
Нагадаємо
В Україні створили сайт для допомоги з гуманітарними вантажами.