Президент рассказал о срыве российскими оккупантами гуманитарных коридоров для мариупольцев

Детали

По словам Зеленского, по состоянию на это время в Мариуполе около 100 тысяч человек находится "в нечеловеческих условиях, в полной блокаде, без еды, без воды, без лекарств, под постоянными обстрелами, под постоянной бомбежкой".

"Уже не первую неделю мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами — обстрелом или сознательным террором", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что во вторник, 22 марта, произошла еще одна неудачная попытка отправить согласованным коридором гуманитарную колонну в Мариуполь. Оккупанты просто захватили транспорт и взяли в плен водителей и работников ГСЧС.

"Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов", - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил главу МИД Греции за поддержку работы гуманитарных коридоров в Мариуполь, чтобы спасти гражданских и довезти туда гуманитарный груз.

Во вторник все же удалось спасти 7026 мариупольцев. В среду работа продолжится.

"Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах еще в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях", - сказал президент.

Напомним

В Украине создали сайт для помощи с гуманитарными грузами.