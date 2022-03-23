Британская разведка: россия силой будет подавлять протесты украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты попытаются силой подавить протесты мирного населения на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки, передает УНН.
Детали
Украинское мирное население в оккупированных рф городах продолжает протестовать против захватчиков.
"Усилия россии покорить населения, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", — говорится в сообщении.
По информации британской разведки, россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.
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