Британская разведка: россия силой будет подавлять протесты украинцев

Детали

Украинское мирное население в оккупированных рф городах продолжает протестовать против захватчиков.

"Усилия россии покорить населения, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", — говорится в сообщении.

По информации британской разведки, россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: с апреля в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить рубли.