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Пентагон: российским военным в Украине не хватает еды, одежды и горючего

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты имеют в Украине проблемы с запасами - едой и горючим. Также есть проблемы со снаряжением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 22 марта, передает УНН.

Пентагон: российским военным в Украине не хватает еды, одежды и горючего

Детали

"Они (оккупанты, - ред.) имеют проблемы с горючим и едой. Они также имеют проблемы с запасами и с высокоточными боеприпасами. Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", - заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, также российские военные имеют проблемы с логистикой, связью и коммуникацией и даже теплой одеждой. Он добавил, что солдаты рф страдают от обморожения из-за отсутствия снаряжения.

"Мы также считаем, что русские имеют проблемы с командованием и контролем. Без связи трудно наладить такие вещи, как логистика и продвижение", - сказал чиновник.

Кроме этого, существует проблема с нехваткой топлива у российских военных кораблей.

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