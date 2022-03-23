Пентагон: российским военным в Украине не хватает еды, одежды и горючего
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты имеют в Украине проблемы с запасами - едой и горючим. Также есть проблемы со снаряжением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 22 марта, передает УНН.
Детали
"Они (оккупанты, - ред.) имеют проблемы с горючим и едой. Они также имеют проблемы с запасами и с высокоточными боеприпасами. Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", - заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.
По его словам, также российские военные имеют проблемы с логистикой, связью и коммуникацией и даже теплой одеждой. Он добавил, что солдаты рф страдают от обморожения из-за отсутствия снаряжения.
"Мы также считаем, что русские имеют проблемы с командованием и контролем. Без связи трудно наладить такие вещи, как логистика и продвижение", - сказал чиновник.
Кроме этого, существует проблема с нехваткой топлива у российских военных кораблей.
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