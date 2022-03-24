Украинские военные оттеснили оккупантов от Киева еще на 25-35 км к востоку — Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США сообщил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров к востоку от столицы Украины в течение прошедших суток. Об этом со ссылкой на брифинг в Пентагоне информирует ABC News, передает УНН.
Детали
По информации чиновника Минобороны США, украинские военные отбросили российских оккупантов вдвое дальше от того расстояния, на которое они приблизились до Киева раньше, когда находились за 20-30 км на восток от столицы. Вблизи Броваров ВСУ "смогли оттеснить россиян примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева".
Также в Минобороны США отметили, что войска рф, которые остановились по 12-15 километров на север от Киева "окапываются" и оборудуют оборонительные позиции.
Чиновник Пентагона сообщил, что ВСУ удалось оттеснить часть российских войск у Чернигова. В этом контексте он отметил, что россия, похоже, "начинает уделять приоритет” военным действиям на Донбассе - особенно в районе Луганска.
Недавняя военная активность рф у западного портового города Одессы, которая привела к спекуляциям о возможном нападении на город, по мнению представителя Миобороны США, могла быть обманным маневром.
Напомним
Российские оккупанты имеют в Украине проблемы с запасами - едой и горючим. Также есть проблемы со снаряжением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.