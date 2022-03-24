Украинские военные оттеснили оккупантов от Киева еще на 25-35 км к востоку — Пентагон

Детали

По информации чиновника Минобороны США, украинские военные отбросили российских оккупантов вдвое дальше от того расстояния, на которое они приблизились до Киева раньше, когда находились за 20-30 км на восток от столицы. Вблизи Броваров ВСУ "смогли оттеснить россиян примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева".

Также в Минобороны США отметили, что войска рф, которые остановились по 12-15 километров на север от Киева "окапываются" и оборудуют оборонительные позиции.

Чиновник Пентагона сообщил, что ВСУ удалось оттеснить часть российских войск у Чернигова. В этом контексте он отметил, что россия, похоже, "начинает уделять приоритет” военным действиям на Донбассе - особенно в районе Луганска.

Недавняя военная активность рф у западного портового города Одессы, которая привела к спекуляциям о возможном нападении на город, по мнению представителя Миобороны США, могла быть обманным маневром.

Напомним

Российские оккупанты имеют в Украине проблемы с запасами - едой и горючим. Также есть проблемы со снаряжением. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.