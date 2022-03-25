У Мелітополі закінчуються продукти, медичні препарати, російські війська затримали гумконвой на 8 годин - мер міста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Гуманітарна ситуація в Мелітополі погіршується, розповів мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Цитата
"Стан справ досить тяжкий у Мелітополі, тому що гуманітарна катастрофа вже близиться до нашого міста, закінчуються продукти, медичні препарати, я вже не кажу про паливо на заправних станціях та готівкові кошти, які не можуть зняти ані пенсіонери зі своїх пенсійних карток, ані службовці», – сказав міський голова.
Деталі
За його словами, вранці із Запоріжжя виїхав гуманітарний вантаж, погоджений за участі обласної та центральної української влади. Однак російські війська затримали його на лінії розмежування протягом понад восьми годин. Лише увечері конвой перетнув останній блокпост дорогою до Мелітополя.
"На мою думку, російська федерація це зробила навмисно, щоб вночі він доїхав до Мелітополя, щоб вночі розграбували цей гуманітарний конвой російські солдати і жителям Мелітополя нічого не дісталося. Але я хочу вірити в найкраще, що гуманітарний конвой дійде до жителів міста, тому що там безпосередньо медичні препарати, продукти харчування, предмети першої необхідності», – додав Федоров.
Міський голова розповів, що російські військові "жахливо поводяться" в місті, викрадають людей та проводять незаконні обшуки в підприємців.
Нагадаємо
У Мелітополі, який знаходиться в тимчасовій окупації, російська армія будує свою військову базу, використовуючи один з українських аеродромів.