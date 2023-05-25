В Мелитополе у оккупантов в районе аэродрома взрывы и сильный дым - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В районе аэродрома во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, виден сильный дым, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты Мелитополя обильно палят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым. Выясняем, что произошло", - сообщил Федоров.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк дал разъяснение, что контрнаступление предусматривает десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск рф на разных направлениях, которые уже происходили, происходят и будут происходить, как и уничтожение логистического обеспечения врага.