У Мелітополі в окупантів в районі аеродрому вибухи і сильний дим - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У районі аеродрому в тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, видно сильний дим, повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому. Чутно глухі вибухи, видно сильний дим. З’ясовуємо, що сталось", - повідомив Федоров.
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дав роз'яснення, що контрнаступ передбачає десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф на різних напрямках, які вже відбувалися, відбуваються та відбуватимуться, як і знищення логістичного забезпечення ворога.