В Мелитополе оккупанты распространяют фейки о намерениях ВСУ ударить кассетными бомбами по городу - Запорожская ОВА

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"В ходе мониторинга общественно-политической обстановки в г. Мелитополь и Мелитопольском районе, получена информация об активном доведении до местных жителей города Мелитополь оккупационными силами дезинформации относительно намерений нанесения ВСУ ракетных ударов кассетными бомбами по городу 19.03.2022 года в 14.00-15.00 часов. Всех жителей разгоняют по домам", - указали в Запорожской ОВА.

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11 марта стало известно, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

16 марта глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что мэра Мелитополя Ивана Федорова уволен с рашистського плена, он жив и в безопасности.