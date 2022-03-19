У Мелітополі окупанти поширюють фейки про наміри ЗСУ ударити касетними бомбами по місту - Запорізька ОВА

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"В ході моніторингу суспільно-політичноі обстановки в м. Мелітополь та Мелітопольському районі, отримано інформацію щодо активного доведення до місцевих жителів міста Мелітополь окупаційними силами дезінформації стосовно намірів нанесення ЗСУ ракетних ударів касетними бомбами по місту 19.03.2022 року о 14.00-15.00 годині. Всіх жителів розганяють по домівкам", - вказали у Запорізькій ОВА.

Доповнення

11 березня стало відомо, що російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.

16 березня глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що мера Мелітополя Івана Федорова звільнено з рашистського полону, він живий та у безпеці.