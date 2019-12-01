В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Столкновение произошло в муниципалитете Вилья Унион в штате Коауила. Как сообщает Milenio, члены Северо-восточного наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

В результате операции правоохранителям удалось уничтожить часть автомобилей, из которых велась атака. Точное число нападавших не сообщается. По данным властей, еще шестеро полицейских получили ранения.

Напомним, в Мексике убили семью из 9 американских мормонов.