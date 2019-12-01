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У Мексиці внаслідок зіткнення поліції і наркокартелю загинули 14 людей

У Мексиці внаслідок зіткнення поліції і наркокартелю загинули 14 людей

Київ • УНН

 • 11730 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Десять членів мексиканського наркокартелю і четверо поліцейських загинули в результаті зав'язалася між ними перестрілки. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Universal і Milenio.

Зіткнення сталося в муніципалітеті Вілья Уніон в штаті Коауїла. Як повідомляє Milenio, члени Північно-східного наркокартелю прибутку в містечко на семи фургонах, а потім відкрили стрілянину по будівлі місцевої адміністрації.

В результаті операції правоохоронцям вдалося знищити частину автомобілів, з яких велася атака. Точне число нападників не повідомляється. За даними влади, ще шестеро поліцейських отримали поранення.

Нагадаємо, у Мексиці вбили сім’ю із 9 американських мормонів.

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