У Мексиці внаслідок зіткнення поліції і наркокартелю загинули 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Десять членів мексиканського наркокартелю і четверо поліцейських загинули в результаті зав'язалася між ними перестрілки. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Universal і Milenio.
Зіткнення сталося в муніципалітеті Вілья Уніон в штаті Коауїла. Як повідомляє Milenio, члени Північно-східного наркокартелю прибутку в містечко на семи фургонах, а потім відкрили стрілянину по будівлі місцевої адміністрації.
В результаті операції правоохоронцям вдалося знищити частину автомобілів, з яких велася атака. Точне число нападників не повідомляється. За даними влади, ще шестеро поліцейських отримали поранення.
Нагадаємо, у Мексиці вбили сім’ю із 9 американських мормонів.