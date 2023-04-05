В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - Зеленский в Польше

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«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого ещё нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», - написал Зеленский в Telegram.

Также Зеленский назвал встречу с Дудой встречей союзников.

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. Ради наших народов. Ради их будущего», - написал Зеленский.

Дополнение

Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую официально встретили в президентском дворце в Польше.

Зеленский и Дуда поговорили в Варшаве, в частности, о поддержке Западом Украины, экономических и исторических темах.

Кроме того, Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши - орденом Белого Орла.