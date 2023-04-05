У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів - Зеленський у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому між народами Польщі та України не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних, передає УНН.
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«У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч», - написав Зеленський у Telegram.
Також Зеленський назвав зустріч з Дудою зустріччю союзників.
«Зустріч сусідів, зустріч союзників, зустріч партнерів, зустріч друзів. Заради наших народів. Заради їхнього майбутнього», - написав Зеленський.
Доповнення
Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську офіційно зустріли у президентському палаці у Польщі.
Зеленський і Дуда поговорили у Варшаві, зокрема, про підтримку Заходом України, економічні та історичні теми.
Окрім того, Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі - орденом Білого Орла.