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У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів - Зеленський у Польщі

У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів - Зеленський у Польщі

Київ • УНН

 • 832200 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому між народами Польщі та України не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних, передає УНН.

Цитата

«У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч», - написав Зеленський у Telegram.

Також Зеленський назвав зустріч з Дудою зустріччю союзників.

«Зустріч сусідів, зустріч союзників, зустріч партнерів, зустріч друзів. Заради наших народів. Заради їхнього майбутнього», - написав Зеленський.

Доповнення

Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську офіційно зустріли у президентському палаці у Польщі.

Зеленський і Дуда поговорили у Варшаві, зокрема, про підтримку Заходом України, економічні та історичні теми.

Окрім того, Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі - орденом Білого Орла.

Українські Національні Новини

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