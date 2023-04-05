Зеленський поговорив з Дудою: серед тем - підтримка України, економічні та історичні теми
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда поговорили у Варшаві, зокрема, про підтримку Заходом України, економічні та історичні теми. Про це повідомили у канцелярії польського президента, пише УНН.
Цитата
"Президенти Польщі та України, Анджей Дуда і Володимир Зеленський, поговорили у т.ч. про те, як зберегти єдність та підтримку Заходу для України; обговорювалися також економічні та історичні теми", - ідеться у повідомленні канцелярії у Twitter.
Деталі
Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Польщі разом із першою леді Оленою Зеленського, Дуда з дружиною сьогодні вітали у президентському палаці у Варшаві.
Доповнення
В ОП вказали, що основна тема візиту Президента України Володимира Зеленського в Польщу – оборонна підтримка.