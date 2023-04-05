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Зеленський поговорив з Дудою: серед тем - підтримка України, економічні та історичні теми

Зеленський поговорив з Дудою: серед тем - підтримка України, економічні та історичні теми

Київ • УНН

 • 751738 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда поговорили у Варшаві, зокрема, про підтримку Заходом України, економічні та історичні теми. Про це повідомили у канцелярії польського президента, пише УНН.

Цитата

"Президенти Польщі та України, Анджей Дуда і Володимир Зеленський, поговорили у т.ч. про те, як зберегти єдність та підтримку Заходу для України; обговорювалися також економічні та історичні теми", - ідеться у повідомленні канцелярії у Twitter.

Деталі

Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Польщі разом із першою леді Оленою Зеленського, Дуда з дружиною сьогодні вітали у президентському палаці у Варшаві.

Доповнення 

В ОП вказали, що основна тема візиту Президента України Володимира Зеленського в Польщу – оборонна підтримка.

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