Офіс Президента: основна тема візиту Зеленського в Польщу - оборонна підтримка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Основна тема візиту Президента України Володимира Зеленського в Польщу – оборонна підтримка. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Сьогодні буде дуже плідний візит... Безумовно, основна тема цього візиту - це оборонна підтримка. Так, Польща вже дуже багато надала збройної підтримки Україні. За різними даними, вона виходить на 3, навіть, я бачу дані, на 2 місце за обсягом підтримки після США. Але, безумовно, Польща готова і далі надавати нам підтримку для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ, на який всі чекають", – сказав Жовква.
Нагадаємо
Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську офіційно зустріли у президентському палаці у Польщі.