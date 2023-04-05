Офис Президента: основная тема визита Зеленского в Польшу - оборонная поддержка

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"Сегодня будет очень плодотворный визит... Безусловно, основная тема этого визита - это оборонная поддержка. Да, Польша уже очень много предоставила вооруженной поддержки Украине. По разным данным, она выходит на 3, даже, я вижу данные, на 2 место по объему поддержки после США. Но, безусловно, Польша готова и дальше оказывать нам поддержку для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление, которого все ждут", – сказал Жовква.

Напомним

Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую официально встретили в президентском дворце в Польше.