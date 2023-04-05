Зеленский поговорил с Дудой: среди тем - поддержка Украины, экономические и исторические темы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда поговорили в Варшаве, в частности, о поддержке Западом Украины, экономических и исторических темах. Об этом сообщили в канцелярии польского президента, пишет УНН.
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"Президенты Польши и Украины, Анджей Дуда и Владимир Зеленский, поговорили в т.ч. о том, как сохранить единство и поддержку Запада для Украины; обсуждались также экономические и исторические темы", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.
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Зеленского, который находится с официальным визитом в Польше вместе с первой леди Еленой Зеленского, Дуда с женой сегодня приветствовали в президентском дворце в Варшаве.
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В ОП указали, что основная тема визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу – оборонная поддержка.