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В Маврикие люди возмущены экологической катастрофой из-за разлива нефти и угрожают власти протестами

Киев • УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Десятки тысяч жителей Маврикия протестовали в столице страны за экологической катастрофы, которую вызвал разлив нефти с японского танкера, власть предупредили о следующем протесте 12 сентября. Об этом пишет японская газета Mainichi, передает УНН.

В Маврикие люди возмущены экологической катастрофой из-за разлива нефти и угрожают власти протестами

Протестующие возмущены худшей за последние годы экологической катастрофой в Индийском океане, гибелью дельфинов и последствиями бездеятельности власти Маврикия. В конце августа они прошли мирным маршем в столице Порт-Луи, через месяц после того, как танкер сел на мель и начался разлив нефти. Позже судно треснуло под бурным прибоем, в морские воды вылилось около 1000 тонн мазута. Некоторые спикеры призвали высших чиновников уйти с должности.

“Я был удивлен, что около 100 000 человек посетили марш. Публичные демонстрации в Маврикии не является общим явлением, но одна из вещей, которая на самом деле связывает людей, — это море. Это одна из драгоценностей этой страны, и все чувствуют это очень страстно”, — рассказал местный писатель Халил Кассимали.

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Очередной протест запланирован на 12 сентября в Маэбур, одном из наиболее пострадавших прибрежных сел Маврикия.

Маврикий в значительной степени зависит от туризма, и разлив нефти стал серьезным ударом для страны в дополнение к последствиям пандемии коронавируса, которая ограничила международные поездки. По данным властей, 39 погибших дельфинов вынесло на берег, однако правительство назвало их смерть “печальным стечением обстоятельств”. Жители Маврикия и экологи требуют расследования утечки нефти из японского танкера. Капитан судна и его заместитель были арестованы и обвинены в “угрозе безопасному плаванию”.

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Как сообщал УНН, японский танкер MV Wakashio оказался на мели у берегов Маврикия 25 июля, в начале августа с него началась утечка топлива. Из-за этого острову Маврикий грозит экологическая катастрофа. С тех пор на месте происшествия работали эксперты судовладельца Nagashiki Shipping, Франции и ООН, продолжается много расследований.

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