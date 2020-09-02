У Маврикію люди обурені екологічною катастрофою через розлив нафти та погрожують владі протестами

Протестуючі обурені найгіршою за останні роки екологічною катастрофою в Індійському океані, загибеллю дельфінів та наслідками бездіяльності влади Маврикію. Наприкінці серпня вони пройшли мирним маршем у столиці Порт-Луї, через місяць після того, як танкер сів на мілину та почався розлив нафти. Пізніше судно тріснуло під бурхливим прибоєм, у морські води вилилось близько 1000 тонн мазуту. Деякі спікери закликали вищих чиновників піти з посади.

“Я був здивований, що близько 100 тисяч людей відвідали марш. Публічні демонстрації у Маврикії не є загальним явищем, але одна з речей, яка насправді пов’язує людей, — це море. Це одна з коштовностей цієї країни, і всі відчувають це дуже пристрасно”, — розповів місцевий письменник Халіл Кассімалі.

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Черговий протест запланований на 12 вересня в Маебур, одному з найбільш постраждалих прибережних сіл Маврикію.

Маврикій в значній мірі залежить від туризму, і розлив нафти став серйозним ударом для країни на додаток до наслідків пандемії коронавіруса, яка обмежила міжнародні поїздки. За даними влади, 39 загиблих дельфінів винесло на берег, проте уряд назвав їх смерть “сумним збігом обставин”. Мешканці Маврикію та екологи вимагають розслідування витоку нафти з японського танкеру. Капітан судна та його заступник були заарештовані та звинувачені у “загрозі безпечному плаванню”.

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Як повідомляв УНН, японський танкер MV Wakashio опинився на мілині у берегів Маврикію 25 липня, на початку серпня з нього почався витік палива. Через це острову Маврикію загрожує екологічна катастрофа. З того часу на місці події працювали експерти судновласника Nagashiki Shipping, Франції та ООН, триває багато розслідувань.