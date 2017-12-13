В масштабном ДТП в Кении погибли по меньшей мере 32 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во вторник на крупной автомагистрали через Западную Кению к Великой рифтовой долине скоростной автомобиль врезался в соседние транспортные средства. В результате ДТП десятки человек погибли, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
В полиции сообщили, что во вторник 32 человека, среди которых находились дети, погибли в ДТП с участием 15 транспортных средств на дороге Накуру-Ельдорет, на северо-западе от столицы Кении Нейроби.
Полицейский на месте происшествия сообщил изданию, что ожидается рост количества жертв.
“К сожалению, мы потеряли очень много людей. Смерть девятнадцати человек была подтверждены на месте, но, по состоянию на сейчас, мы были проинформированы, это число составило 32, поскольку те, кто пострадал, скончались от полученных травм”, — заявил офицер.
В полиции также отметили, что водитель, который превысил скорость, пытался скрыться от сотрудников Национального управления транспорта и безопасности, когда машина вышла из-под контроля и выехала на встречную полосу.
Как сообщал УНН, школьный автобус столкнулся с легковушкой в Житомирской области.