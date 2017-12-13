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У масштабній ДТП в Кенії загинуло щонайменше 32 людини

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У вівторок на крупній автомагістралі через Західну Кенію до Великої рифтової долини швидкісний автомобіль врізався в сусідні транспортні засоби. В результаті ДТП десятки людей загинуло, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.

У поліції повідомили, що у вівторок 32 людини, серед яких знаходились діти, загинули в ДТП за участі 15 транспортних засобів на дорозі Накуру-Ельдорет, що на північному заході від столиці Кенії Нейробі.

Поліцейський на місці події повідомив виданню, що очікується зростання кількості жертв.

“На жаль, ми втратили дуже багато людей. Смерть дев’ятнадцяти осіб була підтверджені на місці, але, станом на зараз, ми були поінформовані, це число сягнуло 32, оскільки ті, хто постраждав, померли від отриманих травм”, — заявив офіцер.

У поліції також зазначили, що водій, який перевищив швидкість, намагався втекти від працівників Національного управління транспорту та безпеки, коли машина вийшла з-під контролю та виїхала на зустрічну смугу.

Як повідомляв УНН, шкільний автобус зіткнувся з легковиком на Житомирщині.

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