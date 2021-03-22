В Марселе полиция разогнала участников несанкционированного карнавала
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция разогнала участников не разрешенного властями масштабного карнавала в Марселе. Об этом сообщается в Twitter префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон, передает УНН. В полиции отметили, что правоохранители задержали семь человек.
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“Ни масок, ни физической дистанции. Полная безответственность участников карнавала La Plaine в Марселе в разгар кризиса в сфере здравоохранения”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным газеты Charente libre, в карнавале приняли участие около 6,5 тыс. человек. Издание сообщает, что для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.
В Марселе действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, жители города должны носить маски в общественных местах, также существуют ограничения по численности участников мероприятий.
Что предшествовало
Ранее Министерство здравоохранения Франции сообщило, что в провинции Бретань на северо-западе страны обнаружили новый вариант коронавируса. Речь идет о походный штамме Clade 20C, что является одной из разновидностей коронавируса, который распространился в Северной Америке.
По данным Министерства здравоохранения Франции, в стране с начала эпидемии COVID-19 заболели 4,2 млн человек, из них 35 тыс. — за последние сутки. Умерли 91,9 тыс., 285 за сутки.