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У Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу

У Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Новий, раніше невідомий штам коронавірусу виявлений у регіоні Бретань на північному заході Франції. Про це повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я республіки, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначили, що “новий штам виявлений в результаті спалаху в лікарні міста Ланьон в департаменті Кот-д’Армор”. Згідно з даними на 13 березня, “у восьми з 79 виявлених в лікарняному центрі випадків зараження коронавірусом мова йде про новий штам”, підкреслили в управлінні.

“Перші дослідження цього штаму не дозволяють зробити висновок про те, що він є більш заразним в порівнянні з поточним вірусом, — вказали фахівці відомства у прес-релізі. — В даний час проводяться поглиблені дослідження, щоб краще зрозуміти новий штам і вплив, який він може чинити”.

За словами французьких медиків, найближчим часом “будуть проводитися експерименти з тим, щоб визначити, як цей штам реагує на вакцину і на антитіла, вироблені під час попередніх інфекцій”. “Міжнародні влади також інформували про виявлення цього нового штаму”, — додали в управлінні.

“В якості запобіжного заходу місцева влада посилює заходи по обмеженню передачі вірусу, в тому числі за допомогою прискорення кампанії по вакцинації населення”, — заявили у відомстві.

Довідка

Раніше прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс визнав, що ситуація з поширенням COVID-19 у Франції погіршується. Особливо напружена обстановка, за словами фахівців, склалася в столичному регіоні Іль-де-Франс, владі якого доводиться направляти пацієнтів з коронавірусом на лікування в інші регіони.

Згідно з останніми даними органів охорони здоров’я, з початку епідемії, що триває у Франції вже 12 місяців, зареєстровано понад 4 млн випадків зараження коронавірусом. Від наслідків інфікування з початку березня 2020 року померли більше 90 тис. осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 002 129 випадків захворювання, 89 932 особи загинули.

У зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією влада Франції раніше ввела в додаток до комендантської години з 18:00 до 06:00 локальний режим самоізоляції у вихідні в Ніцці і ряді інших міст департаменту Приморські Альпи, а також в Дюнкерку і департаменті Па-де-Кале на півночі країни.

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