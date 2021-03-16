Во Франции сообщили, что зафиксировали новый штамм коронавируса

Детали

В ведомстве отметили, что “новый штамм выявлен в результате вспышки в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д’Армор”. Согласно данным на 13 марта, “в восьми из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения коронавирусом речь идет о новом штамме”, подчеркнули в управлении.

“Первые исследования этого штамма не позволяют сделать вывод о том, что он является более заразным по сравнению с текущим вирусом, — указали специалисты ведомства в пресс-релизе. — В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше понять новый штамм и влияние, которое он может оказать”.

По словам французских медиков, в ближайшее время “будут проводиться эксперименты с тем, чтобы определить, как этот штамм реагирует на вакцину и на антитела, выработанные во время предыдущих инфекций”. “Международные власти также информировали об обнаружении этого нового штамма”, — добавили в управлении.

“В качестве меры предосторожности местные власти усиливают меры по ограничению передачи вируса, в том числе с помощью ускорения кампании по вакцинации населения”, — заявили в ведомстве.

Справка

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс признал, что ситуация с распространением COVID-19 во Франции ухудшается. Особенно напряженная обстановка, по словам специалистов, сложилась в столичном регионе Иль-де-Франс, властям которого приходится направлять пациентов с коронавирусом на лечение в другие регионы.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала эпидемии, продолжающейся во Франции уже 12 месяцев, зарегистрировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта 2020 года умерли больше 90 тыс. человек.

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 002 129 случаев заболевания, 89 932 человека погибли.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией власти Франции ранее ввели в дополнение к комендантскому часу с 18:00 до 06:00 локальный режим самоизоляции по выходным в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале на севере страны.