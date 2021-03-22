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У Марселі поліція розігнала учасників несанкціонованого карнавалу

У Марселі поліція розігнала учасників несанкціонованого карнавалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція розігнала учасників не дозволеного владою масштабного карнавалу в Марселі. Про це повідомляється в Twitter префектури поліції департаменту Буш-дю-Рон, передає УНН. У поліції зазначили, що правоохоронці затримали сімох осіб.

Цитата

“Ні масок, ні фізичної дистанції. Повна безвідповідальність учасників карнавалу La Plaine в Марселі в розпал кризи в сфері охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними газети Charente libre, в карнавалі взяли участь близько 6,5 тис. чоловік. Видання повідомляє, що для розгону присутніх поліція застосувала сльозогінний газ.

У Марселі діють обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусної інфекції. Зокрема, жителі міста повинні носити маски в публічних місцях, також існують обмеження за чисельністю учасників заходів.

Що передувало

Раніше Міністерство охорони здоров’я Франції повідомило, що в провінції Бретань на північному заході країни виявили новий варіант коронавірусу. Йдеться про похідний штамі Clade 20C, що є одним з різновидів коронавірусу, який поширився в Північній Америці.

За даними Міністерства охорони здоров’я Франції, в країні з початку епідемії COVID-19 захворіли 4,2 млн осіб, з них 35 тис. — за останню добу. Померли 91,9 тис., 285 за добу.

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