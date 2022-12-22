В Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил - AP

Сообщается, что агентство AP обнаружило 10 300 новых могил, а число погибших может в три раза превышать ранние оценки, составлявшие не менее 25 000 человек.

Кроме того, сообщается, что российские власти планируют снести более 50 000 домов.

Спутниковые снимки показывают, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. При этом оккупанты используют тяжелую технику для рытья траншей. Вероятно, что в одной могиле может быть несколько человек. Об этом свидетельствует и обозначение некоторых могил более одного номера.

Дополнение

Ранее американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала космические снимки, на которых видно, как в оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил.