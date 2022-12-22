У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил - AP
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В окупованому Маріуполі виявлено понад 10 000 нових могил. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
Повідомляється, що агентство AP виявило 10 300 нових могил, а кількість загиблих може втричі перевищувати ранні оцінки, що становили щонайменше 25 000 осіб.
Крім того, повідомляється, що російська влада планує знести понад 50 000 будинків.
Супутникові знімки показують, що більшість могил розташовані на цвинтарі у селищі Старий Крим. При цьому окупанти використовують важку техніку для копання траншей. Ймовірно, що в одній могилі може бути кілька людей. Про це свідчить і позначення деяких могил понад один номер.
Доповнення
Раніше американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала космічні знімки, на яких видно, як в окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість могил.