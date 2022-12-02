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В оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил

В оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала космические снимки, на которых видно, как в оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter компании.

Цитата

“На главном городском кладбище (Старокрымское) на западной стороне Мариуполя значительно расширилось количество могил”, — говорится в сообщении.

Детали

На спутнике снимка от 29 марта 2022 года по сравнению со снимком 30 ноября 2022 года видно, как хорошо видно, что могил на кладбище стало гораздо больше.

Главный городской герб (Старокримский) на восточной стороне #Mariupol был had значимой продолжительностью номера graves. Satellite images от March 29, 2022 (влево) compared to November 30, 2022 (right). #Ukrainepic.twitter.com/XTDfI9GILN

— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

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