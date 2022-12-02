В окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала космічні знімки на яких видно, як в окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter компанії.
Цитата
“На головному міському кладовищі (Старокримське) на західній стороні Маріуполя значно розширилася кількість могил”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
На супутникові знімку від 29 березня 2022 року у порівнянні зі знімком 30 листопада 2022 року видно, як добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.
The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022