В Мариуполе в результате пожара пострадали малолетний ребенок и трое взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В больницу с диагнозом - отравление угарным газом были госпитализированы женщину с ребенком и двух мужчину, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, информирует УНН.
“В полицию поступило сообщение о пожаре на третьем этаже мариупольской многоэтажки” — отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции
На месте работали сотрудники ДСНС и бригады скорой помощи.
Устанавливаются причины возгорания в квартире.