У Маріуполі в наслідок пожежі постраждали малолітня дитина та троє дорослих

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26 березня, 20:57 • 27518 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 215707 перегляди

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26 березня, 13:52 • 223588 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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26 березня, 10:32 • 357085 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 245238 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 358798 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

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25 березня, 17:08 • 225088 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 246692 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256873 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248169 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. До лікарні з діагнозом – отруєння чадним газом було госпіталізовано жінку з дитиною та двох чоловіка, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, інформує УНН.

“До поліції надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі маріупольської багатоповерхівки” — зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції

На місці працювали співробітники ДСНС та бригади швидкої допомоги.

Наразі встановлюються причини спалаху у квартирі.

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