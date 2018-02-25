У Маріуполі в наслідок пожежі постраждали малолітня дитина та троє дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. До лікарні з діагнозом – отруєння чадним газом було госпіталізовано жінку з дитиною та двох чоловіка, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, інформує УНН.
“До поліції надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі маріупольської багатоповерхівки” — зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції
На місці працювали співробітники ДСНС та бригади швидкої допомоги.
Наразі встановлюються причини спалаху у квартирі.