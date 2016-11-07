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В Мариуполе спасатели достали ребенка из подвала недостроя

В Мариуполе спасатели достали ребенка из подвала недостроя

Киев • УНН

 • 8095 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Спасатели достали ребенка из подвала недостроя. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области.

 

Так, 6 ноября в 13:55 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в подвале недостроенного помещения в переул. Мира в Центральном районе города Мариуполя Донецкой области находится ребенок, который не может самостоятельно выбраться.

К месту происшествия было направлено дежурное отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию к месту вызова спасатели с помощью выдвижной лестницы подняли ребенка, 2005 года рождения, и передали его представителям скорой медицинской помощи. Мальчик был госпитализирован в городскую больницу № 3 города Мариуполя Донецкой области с диагнозом "закрытый перелом правого предплечья".

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